Infortuni muscolari e Covid, studio rivela legame

C'è un'associazione significativa tra Covid e lesioni muscolari. Lo sottolinea il 'Messaggero' riportando i risultati di uno studio del Campus Bio-Medico, in collaborazione con l'Università Foro Italico, che individua nell'infezione da Covid la discriminante principale per gli infortuni muscolari nei calciatori dei campionati di serie A italiana e della Liga spagnola.

"Ne sanno qualcosa anche Mourinho e Sarri - evidenzia il 'Messaggero' - alle prese lo scorso anno con gli stop improvvisi delle loro punte di diamante ovvero Dybala (4 stop per noie ai muscoli l'anno scorso) e Immobile (5 volte ai box la scorsa stagione). Età e frequenza delle partite sono, fino ad ora, le cause principali individuate come responsabili delle lesioni muscolari nei calciatori. Ma c'è uno studio portato a termine, e rilasciato da pochi giorni, dal Campus Bio-Medico, in collaborazione con l'Università Foro Italico, che individua nell'infezione da Covid la discriminante principale per gli infortuni muscolari nei calciatori dei campionati di serie A italiana e della Liga spagnola".

"Lo studio - si rileva - ha riguardato le stagioni 2019/20 e 2020/21 e ha incluso 634 giocatori del nostro campionato e 649 giocatori della Liga. I dati sono stati presi dal sito Transfermarkt" e "il lavoro ha preso le mosse da quello dell'Università di Gent (nel campionato belga tasso di rischio 5 volte più elevato). Ebbene: i risultati rivelano un'associazione significativa tra Covid e lesioni muscolari: il rischio è quantificato in 3,7-5,1 volte maggiore nei calciatori che hanno contratto il Covid".