Un mese di stop per Paulo Dybala dopo l'infortunio subito durante Cagliari-Roma: l'obiettvo è tornare in campo per il derby Lazio-Roma. L'argentino è uscito dal campo dopo circa 37 minuti per un problema al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una gravità relativa della lesione e, visti i timori nel dopo partita, si può parlare di pericolo scampato. Gli esami effettuati dal giocatore argentino dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro hanno evidenziato "una lesione distrattiva al collaterale mediale". L'attaccante giallorosso, che dovrà rinunciare anche alla convocazione in Nazionale, è stato costretto ad uscire al 40' del primo tempo e dovrà stare fermo per circa un mese.

Quali partite salta e quando rientra

"Paulo non è ottimista e non lo sono nemmeno io, lo perderemo per un po'", ha detto ieri sera il tecnico giallorosso José Mourinho. Calendario alla mano, Dybala dovrebbe saltare Monza-Roma in programma il 22 ottobre alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Quindi, sarà assente in Europa League nella sfida sul campo dello Slavia Praga il 26 ottobre e con ogni probabilità non ci sarà nemmeno il 29 ottobre nel big match di San Siro contro l'Inter. Un recupero senza intoppi, con qualche giorno di anticipo rispetto al mese genericamente preventivato, potrebbe permettere all'argentino di essere a disposizione per Lecce-Roma del 5 novembre o per Roma-Slavia Praga del 9 novembre, con l'obiettivo di recuperare la condizione in vista del derby Lazio-Roma che si gioca il 12 novembre.