L'Inter prende Davy Klaassen, 30enne centrocampista olandese, nell'ultimo giorno del calciomercato 2023. Secondo le news e gli aggiornamenti, i nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con il giocatore in uscita dall'Ajax. Klaassen firmerà un contratto biennale, probabilmente strutturato con opzione per la seconda stagione. Klaassen arriva senza che l'Inter abbia dovuto versare soldi all'Ajax per il cartellino del calciatore.