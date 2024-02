L'Inter ospita l'Atletico Madrid oggi, 20 febbraio 2024, nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri arrivano all'appuntamento in piena forma, sulla scia di un filotto di vittorie in campionato che hanno permesso alla formazione allenata da Inzaghi di prendere il largo in vetta alla classifica. L'Atletico Madrid, allenato dall'ex nerazzurro Simeone, è quarto nella Liga a 11 punti dal Real Madrid capolista.

Cosa hanno detto Inzaghi e Simeone

"Vorremmo rifare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma anche altre squadre vogliono la finale. Sarà complicata ma ce la giocheremo alla grande. Ci sarà una grandissima atmosfera", ha detto Inzaghi alla vigilia della sfida. "L'Atletico è una squadra che palleggia molto di più rispetto agli anni precedenti, hanno giocatori di ottima qualità", ha aggiunto.

"Io penso che i nerazzurri siano tra le migliori 4-5 squadre d'Europa in questo momento. Basta vedere quello che stanno facendo in campionato, l'anno scorso in Champions hanno giocato una grandissima finale contro il Manchester City. Non lo dico da ora: giocano in maniera concreta, semplice e così vengono le cose migliori: sarà una partita di tanti duelli, chi ne vincerà la maggior parte avrà più possibilità di portare a casa la partita", le parole di Simeone.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2) - Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Llorente, Griezmann. All. Simeone.

Come vedere la partita in diretta tv e streaming

Inter-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky (Sky Sport e Sky Calcio) e da Mediaset in chiaro su Canale 5. In streaming il match sarà disponibile su sito e app di SkyGo, Now e Infinity.