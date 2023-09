"Nei primi 4 minuti avevamo tenuto palla solamente noi". Stefano Pioli, allenatore del Milan, si trova ad analizzare una nuova sconfitta nel derby. Stavolta, l'Inter - al quinto successo di fila nelle stracittadine del 2023 - vince 5-1. Le parole dell'allenatore rossonero non suonano nuove. In primavera, dopo la sconfitta per 2-0 nella semifinale di Champions, il tecnico aveva commentato in modo quasi identico il ko: "Nei primi 7 minuti non erano mai entrati in area". Insomma, l'avvio incoraggiante - secondo Pioli - viene sistematicamente seguito dal gol dell'Inter. Le parole del tecnico rimbalzano sui social e diventano argomento di discussioni all'insegna dell'ironia tra video e meme. I profili dei tifosi del Milan, in realtà, non partecipano volentieri: i post criticano l'ennesimo flop in una stracittadina, con un copione ormai tristemente consolidato anche a livello di tattica. Inter accorta, Milan punito a ripetizione dai nerazzurri.

"Qual è stato il peccato originale di questo derby? L’approccio? Aver preso i gol nei momenti in cui sembrava che potessimo rimettere a posto le cose. Anche il secondo gol. È brutto per come l’abbiamo preso", dice a Dazn. "Avevamo palla noi… non credo che abbiamo sbagliato tantissimi passaggi, abbiamo avuto una discreta qualità. Sulle ripartenze siamo stati disattenti ed è stata così un po’ tutta la partita. Anche quando abbiamo accorciato meritatamente perché la partita la stavamo facendo noi…", afferma.

"Il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Non deve succedere, è una situazione su cui lavoreremo perché dispiace perdere il derby in modo così importante. Eravamo in partita fino al 3-1. Si può fare meglio, in determinate situazioni l’Inter è stata più scaltra, più furba e più efficace di noi", aggiunge a Dazn.

"E' chiaro che possiamo fare meglio e lavoreremo molto per farlo. Dobbiamo assolutamente continuare perché in un inizio di stagione è normale, avendo cambiato tanto, che si possano avere difficoltà. Mi tengo i 70 minuti, gli ultimi 15 sono da rivedere e cancellare: dobbiamo rimanere squadra fino alla fine", dice ancora Pioli.

"Dopo una sconfitta così è un bene giocare subito? Nessuno strascico. Alleno una squadra matura. Saremo in grado di analizzare le cose che abbiamo sbagliato per cercare di fare bene martedì. Nessun problema psicologico. È andata male, dispiace per noi e per i nostri tifosi, dispiace tantissimo. Non avremo nessun contraccolpo psicologico. Siamo all’inizio del campionato e vogliamo essere competitivi fino alla fine. Siamo cresciuti con le vittorie e ora dobbiamo imparare a crescere con questa sconfitta pesante", conclude.