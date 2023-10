L'Inter batte il Salisburgo per 2-1 oggi, martedì 24 ottobre 2023, nel match valido per la terza giornata del Gruppo D di Champions League. I nerazzurri, che si impongono con i gol di Sanchez e Calhanoglu, salgono a 7 punti e conservano il primo posto in classifica, avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di finale. Il Salisburgo rimane a quota 3. In serata sfida tra Benfica, ancora zero punti, e Real Sociedad, a quota 4.

La partita

Il Salisburgo non si fa condizionare da San Siro e parte subito col piede sull'acceleratore. Al 4' Gloukh va subito al tiro e impegna Sommer, chiamato alla prima parata del match. L'Inter prende campo rapidamente, gli austriaci provano a pungere quando hanno l'opportunità. L'equilibrio salta al 19' per il vantaggio dei padroni di casa. Cross basso di Mkhitaryan, Frattesi tocca e Sanchez è puntuale al tocco decisivo: 1-0. La gara rimane vivace, anche se le occasioni da gol non abbondano. Il Salisburgo preme ma non crea chance reali. L'Inter cerca di innescare Lautaro e produce un paio di situazioni interessanti. Il pericolo maggiore per la porta austriaca, prima dell'intervallo, arriva per una sgangherata deviazione di Dedic verso la propria rete.

Il match si accende ulteriormente nella ripresa. L'Inter affonda con Dumfries che offre il pallone a Carlos Augusto, mira sbagliata. E' perfetta, al 57', la conclusione di Gloukh che nell'area nerazzurra finalizza la manovra iniziata da Simic e rifinita da Kjaergaard: Sommer battuto, 1-1. L'Inter incassa il colpo, riparte e trova subito il nuovo vantaggio. Il contatto tra Gourna-Douath e Frattesi nell'area degli ospiti viene giudicato falloso, calcio di rigore e Calhanoglu non sbaglia dal dischetto: 2-1 al 64'. La reazione del Salisburgo non c'è, l'Inter controlla il match e chiude i conti all'81'. Frattesi suggerisce, Lautaro segna: tutto inutile, però, per il fuorigioco del centrocampista.