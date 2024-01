Dure parole del direttore sportivo del Verona Sean Sogliano a Dazn dopo il ko 2-1 con l'Inter e il mancato intervento per un fallo in attacco di Bastoni su Duda durante l'azione che ha portato l'Inter al gol del 2-1. "Oggi - ha detto - è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e lottare fino alla fine. La situazione è molto chiara, è inutile parlare di mercato, con tutti i problemi che abbiamo c'è stato questo intervento mancato, clamoroso, penso che sia troppo accettare questo, è una mancanza di rispetto, non è un errore. Tutto quello che volete, io non voglio nessun aiuto, ma voglio rispetto, non siamo qui a fare un giro, potevamo stare qui a prendere quattro gol. Non sono moralista, sono un umile direttore sportivo. Oggi la nostra dignità di veronesi è stata calpestata".

"Sull'episodio del 2-1 dell'Inter è impossibile che in una sala Var arbitri preparati non possano avere visto che il gol era da annullare, non possono non avere avvisato l'arbitro", ha aggiunto il ds del Verona. "Il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave".

Inzaghi: "Sogliano? Anche io ho perso partite così, ci sta lamentarsi"

"È importante vincere questo tipo di partite. In fase di possesso la squadra mi è piaciuta anche se dovevamo essere più precisi, abbiamo trovato un avversario di valore che ha fatto un'ottima partita. Gli ultimi minuti li abbiamo vissuti tutti, dopo il gol di Henry abbiamo avuto un paio di occasioni, poi abbiamo avuto il 2-1 e il rigore contro. È stata una partita di sofferenza, ma anche queste gare sono molto importanti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Dazn dopo il successo 2-1 sul Verona. "Sogliano ha parlato di mancanza di rispetto? Ne ho perse anche io partite così, chiaramente ci sta (lamentarsi, ndr). Penso che sia stata un'ottima partita, il rigore per il Verona era giusto: Darmian sapeva di aver toccato l'avversario".

"Lautaro ha fatto 100' di grande livello.? Con un altro svolgimento della partita gli avrei tolto i minuti finali, ma non ha dato segnali ed è andato bene", ha proseguito Inzaghi che ora è campione d'inverno. "Abbiamo finito il primo round e abbiamo 48 punti, un ottimo bottino. C'è un'altra squadra che sta tenendo il passo, il Milan e le altre sono pronte ad aspettare qualche passo falso. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, le ultime gare sono state meno brillanti. Da Genova e da una gara sofferta come oggi possono arrivare indicazioni importanti".

Infine il tecnico ha parlato dell'ultimo arrivato, Buchanan. "Ottimo giocatore, la società è stata brava a non farsi trovare impreparata. Cuadrado ha avuto un problema e ci ha giocato sopra, adesso Buchanan arriva giovane ma con esperienza. Stamattina l'ho visto allenarsi e ha ottimi dati fisici e voglia di imparare, cercheremo di inserirlo ma è un ottimo acquisto".