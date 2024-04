Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha ricevuto oggi presso il Salone d'Onore del Coni il prestigioso Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', giunto alla XIII edizione e organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc. "E' sempre emozionante tornare a Roma, poi in una platea come questa. Sono orgoglioso di ricevere un premio intitolato a Bearzot - ha detto il tecnico dell'Inter -. Un pensiero ai ragazzi presenti oggi, vedo le immagini di Bearzot e mi viene in mente quando io e mio fratello giocavamo a calcio in cameretta sperando di diventare come Paolo Rossi. Ci abbiamo sempre creduto, mio fratello ha vinto anche un mondiale e per questo ai ragazzi dico che con il sacrificio quotidiano si può raggiungere ogni obiettivo".

L'evento è l'occasione per parlare dello scudetto, che l'Inter può conquistare vincendo il derby lunedì prossimo. "Sappiamo quello che abbiamo fatto dal 13 luglio. Siamo vicini al traguardo che sognavamo. I ragazzi hanno fatto un grandissimo percorso. Molti non ci pronosticavano all'inizio, ma ho un gruppo solido, una grande società e un grande pubblico che ci ha sempre sostenuto".

E il futuro? "L'Inter mi ha dato tanto, siamo cresciuti. Sono arrivato in un momento difficile e insieme all'aiuto della società abbiamo fatto questo percorso. Io sto bene, ho una società forte. A fine anno parleremo, ma non ci saranno problemi a continuare questo percorso".