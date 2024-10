"Non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simone Inzaghi, né a Milano né in altri momenti della mia carriera". Luciano Spalletti ha commentato, ai microfoni di Raisport, l'inchiesta Inter-ultras, per cui è stato ascoltato anche l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi come persona informata dei fatti. "Non mi è mai successo che qualcuno mi abbia chiamato per queste cose, è una novità che mi ha sorpreso", ha continuato il il ct della Nazionale, "perché poi non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno ti telefona, non lo conosci, non hai mai avuto a che fare con lui, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so riattaccare".

Spalletti ha poi parlato della partita di questa sera contro il Belgio, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma: "Abbiamo ritrovato le nostre qualità individuali e di squadra. Ora siamo più consapevoli per affrontare una partita delicata come questa. La vittoria con la Francia a Parigi forse è stato un clic, uno di quei momenti, di quei risultati, che danno sicurezza per il futuro, per essere più tranquillo quando devi assorbire le pressioni”.

Guai però a sottovalutare il Belgio, orfano di Lukaku e De Bruyne: “La chiave della partita è questa, restare in ordine anche se perdi palla, perché loro davanti hanno quei quattro velocissimi e fanno male. Bisogna essere bravi a fare l’uno contro uno e a raddoppiare lì dove loro hanno qualcosa in più. E anche se non gli fosse mancato nessuno, forse questi avrebbero giocato anche si fossero stati altri”.