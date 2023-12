Israele-Hamas, ciclisti paralimpici di Gaza Sunbirds portano viveri e altri aiuti

"Nonostante i limiti all’entrata di aiuti consentiti a Gaza, una squadra di paraciclismo chiamata Gaza Sunbirds si sta battendo per il diritto alla vita della propria comunità organizzando e distribuendo provviste. Nelle ultime settimane, hanno rischiato la vita per distribuire cibo, beni di prima necessità per i bambini, prodotti sanitari e altri beni di prima necessità per un valore di 41 000 euro a decine di migliaia di persone nel contesto degli attacchi indiscriminati di Israele sulla Striscia". Lo fa sapere l'Ong Acs Italia, aggiungendo che nel corso delle operazioni due membri del team "sono stati arrestati all'ospedale Al-Shifa durante l'incursione dell'esercito israeliano. Speriamo e chiediamo il loro benessere, la loro liberazione e che siano nelle migliori condizioni".

Prima dell'assedio a Gaza "ogni giorno entravano 100 camion di aiuti umanitari per sostenere la popolazione. Per i 2,3 milioni di persone che vivono lì - quasi la metà dei quali sono bambini – la quantità di aiuti, a cui oggi è consentita l’entrata, è drammaticamente inferiore e non riesce a sopperire a tutti i bisogni. Grazie alle donazioni della raccolta fondi di emergenza , i Gaza Sunbirds sono riusciti con successo a distribuire scorte di cibo, piumini, pannolini e prodotti sanitari a decine di migliaia di persone. Si tratta di un aiuto del valore di 41.000 euro, che comprende 236 quintali tra pacchi alimentari e 7900 pasti caldi, 100 coperte e 80 pacchi di beni di prima necessità per i bambini. Rischiando di essere colpiti dalle bombe, dai missili o dai colpi di arma da fuoco israeliani, gli atleti della squadra sono scesi in strada, per raggiungere le comunità del sud e del centro di Gaza su una sola gamba, insieme al loro allenatore e manager. Dove i camion di aiuti umanitari non arrivano, attraverso strade ormai impercorribili, e famiglie rimaste isolate, i Gaza Sunbirds arrivano con le bici. La squadra prevede di continuare ad assistere la popolazione di Gaza fintantoché Israele non consentirà l'ingresso di aiuti umanitari sufficienti".

"Non c’è vita qui a Gaza, ci hanno tagliato l’elettricità e l’acqua, il 90% della nostra connessione internet è interrotta -dice all'Ong Hazem Suileman, membro del team-. Spero che il mio messaggio raggiunga ogni cuore nel mondo. I nostri cari se ne sono andati, i nostri amici e la nostra famiglia se ne sono andati. Sono stati uccisi nel modo più brutale e indiscriminato. Questo è il mio messaggio al mondo: sostenete Gaza, state dalla parte di Gaza. Vogliamo solo vivere".

“Alcune persone hanno iniziato a piangere quando hanno ricevuto il pane -aggiunge Alaa al Dali, capitano dei Gaza Sunbirds-. Il pane è qualcosa che è sempre stato a nostra disposizione e ora è prezioso. Prima le persone soffrivano per la mancanza di altre cose, ma non di qualcosa di così basilare come il pane. È stato straziante. Era come se tornassero in vita ricevendo quel pane... Ero fuori e mia moglie e la mia famiglia avevano molta paura per me. Avevano paura di essere bombardati mentre non ero lì anch'io. Ma per me era importante aiutare le persone e mi preoccupavo di portare questo pane alle persone bisognose".

I Gaza Sunbirds sono una squadra di paraciclisti, "tutti ragazzi che hanno subito delle amputazioni alle gambe durante la protesta pacifica alla Marcia del Ritorno del 2018-19 a Gaza o in precedenti attacchi. La squadra è stata fondata due anni fa con l’obiettivo di competere alle Paralimpiadi del 2024. Nel corso di tutta la loro vita hanno assistito a continui bombardamenti, carenza di cibo e anche alla distruzione del Centro Culturale Internazionale nel 2018, dove gestivano il loro progetto sportivo. Nonostante l’attuale realtà dell’assedio e del genocidio a Gaza, continuano ad impegnarsi per la distribuzione di cibo e forniture alla loro comunità. E oggi lanciano Athletes For Palestine, una campagna che mira a costruire un’unione attraverso lo sport, oltre le barriere e i confini, invitando la comunità globale a unirsi a loro nel chiedere un cessate il fuoco duraturo e misure che garantiscano un’esistenza sicura e dignitosa ai palestinesi".