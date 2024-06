Saranno trattenuti e processati per direttissima. Questa sera è in programma la partita degli europei Italia-Albania

Sessantasette tifosi italiani sono stati sottoposti a fermo a Dortmund, dove questa sera è in programma la partita degli europei Italia-Albania. Gli ultras, a quanto si apprende, sono stati sorpresi dagli 'spotter' della Digos mentre si stavano preparando a far scattare un'aggressione ai tifosi albanesi, coprendosi il volto. A quel punto è scattata la segnalazione alla polizia tedesca che li ha fermati. I 67 italiani saranno trattenuti e processati domani per direttissima. Secondo quanto riporta il sito del giornale Ruhr Nachrichten, gli ultras italiani sarebbero stati armati al momento dell'intervento.