L'Italia affronta la Serbia nella prima sfida della seconda fase dei Mondiali di basket 2023. Il match, a Manila, va in scena alle 10 italiane e sarà trasmesso in diretta tv. L'Italia, dopo 2 vittorie e 1 sconfitta nella prima fase, con una vittoria si manterrebbe in piena corsa per un posto nei quarti di finale. Una sconfitta contro i serbi complicherebbe il cammino.

"Italia-Serbia sta diventando una classica ormai. Come sempre noi dovremo giocare una partita perfetta perché anche stavolta affronteremo una squadra molto forte, con molte armi a disposizione, talento e stazza diffusi. Mi dispiace molto non vedere in campo Borisa Simanic, al quale mando un forte abbraccio e un grande in bocca al lupo. Per quanto riguarda noi, giocheremo il nostro solito basket, quello che ci ha contraddistinto fino a questo momento. Ho visto i ragazzi molto concentrati e determinati a fare ancora un passo in avanti in questo Mondiale. In questi due giorni abbiamo riposato, ricaricato le pile, ci siamo allenati bene e abbiamo preparato la partita. Siamo pronti", dice il ct Pozzecco. L’altra gara della prima giornata del Girone I vede il derby fra Repubblica Dominicana e Portorico, con la palla a due alle ore 14.00 italiane.

Italia-Serbia sarà trasmessa oggi in diretta tv alle 10 in chiaro da Rai 2. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport Summer. Il match sarà visibile sull'app SkyGo. In streaming, sarà disponibile sulle piattaforme Now e DAZN.