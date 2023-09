Italia contro Stati Uniti nei quarti di finale dei Mondiali di basket 2023 oggi, martedì 5 settembre. A Manila, alle 14.40 italiane, la Nazionale del ct Pozzecco sfida gli Usa guidati dal coach Kerr in un match che vale la qualificazione alle semifinali e che verrà trasmesso in diretta tv, anche in chiaro, e in streaming. Gli azzurri, per la prima volta ai quarti dai Mondiali 1998, sono reduci dalle vittorie contro Serbia e Portorico. Gli Usa, favoriti d'obbligo, hanno perso l'ultima partita contro la Lituania.

Il match verrà trasmesso in diretta tv in chiaro da Rai 2. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport Summer. Streaming in chiaro su RaiPlay, per gli abbonait è disponibile in streaming su Now, sull'app SkyGo e su Dazn.

"Ci meritiamo questa partita. I ragazzi si meritano questo palcoscenico perché fin dal primo giorno hanno sudato per essere qui. Non abbiamo il pronostico dalla nostra ma con gli Usa è sempre così. Con tutti. Sfrutteremo le nostre caratteristiche migliori, ovvero la capacità di muoverci in campo e fuori come una famiglia, aiutandoci l’uno con l’altro come fatto finora e l’intelligenza cestistica dei nostri giocatori", dice il ct azzurro Pozzecco. "Consapevoli di aver fatto il massimo fin qui arrivando primi nella seconda fase. Impossibile fare paragoni con altre partite del passato contro gli USA. È un nuovo capitolo e non vediamo l’ora di scriverlo".