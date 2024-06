"Posso crescere molto prima delle Olimpiadi. A Parigi spero di fare un tempo migliore rispetto a quello di Tokyo". Sono le parole del campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs al termine della cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera di Parigi 20024. "Ho stravolto completamente il modo di allenarmi e stiamo ancora cercando di mettere insieme un po' tutti i pezzi del puzzle che mancano per tirare fuori veramente la super prestazione", dice lo sprinter, reduce dal trionfo agli Europei di Roma.

"Commetto ancora tantissimi errori come è stato anche nella mia finale di 100 metri, ho fatto veramente tanti errori e comunque ho corso un tempo vicino ai dieci netti. Questo mi fa capire che nel momento in cui corro veramente sciolto come so fare si può correre veramente forte e in più mancano ancora parecchi giorni prima di Parigi. Abbiamo ancora modo di lavorare, di gareggiare tanto, però sono molto fiducioso che arriveremo nel momento giusto, nel massimo della forma. L'obiettivo a Parigi è raggiungere il tempo che hai fatto a Tokyo? Ma fare anche meno, si spera", dice Jacobs. "Sono apparso un po' più sciolto nella staffetta? Sì, ma lo stesso nella semifinale della mia gara, poi quando provo a forzare un po' di più mi indurisco, mi irrigidisco e quello ti fa correre più piano, quindi devo cercare di rimanere più sciolto e lavorare su quello", continua il velocista azzurro.