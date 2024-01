"Vorrei avere il fisco di Baywatch ma va bene così". Jannik Sinner scherza sulla sua condizione fisica dopo la vittoria agevole contro Jesper de Jong al secondo turno dell'Australian Open 2024. "Potrei fare un po' di palestra, anche se non si vedrebbe. Sono magro e va bene così. Sono contento del mio fisico in questo momento. Sono tutto muscoli? No... ma va bene così... Ovviamente sarebbe un sogno avere un fisico alla Baywatch, ma è tutto ok...", scherza prima di tornare serio. "Quando sei stanco e devi ancora andare in palestra, a volte è dura. Ma questo è il modo giusto per provare a migliorare e bisogna accettarlo, ogni giorno è una chance per migliorare", dice ancora, rendendo merito a Umberto Ferrara, il suo fitness coach.

"Capisce cosa mi serve e cosa devo fare per i prossimi incontri. Non mi piace molto fare cardio e correre, ma quando svolgiamo un lavoro combinato sul campo, anche con il cardio, mi piace di più. Alla fine, adoro giocare a tennis ed è per questo che ho deciso di continuare con il tennis e non con lo sci, no?", sottolinea.

Si parla del match vinto contro de Jong: "E' un ottimo giocatore, sono sicuro che giocherà tanti altri match nel tabellone principale di uno Slam", dice elogiando l'avversario, all'esordio in un major. "Sono rimasto calmo per tutta la partita. Ho servito bene e ho risposto bene". Ora il terzo turno: "Non bisogna avere paura di nessuno ma rispetto per tutti".