Van de Zandschulp battuto in due set

Rientro in forma smagliante per Jannik Sinner, stavolta sul cemento indoor dell'Atp di Rotterdam dopo la terra rossa australiana. Botic Van De Zandschulp cede all'azzurro in due set e un'ora e mezzo scarsa di partita. Il punteggio finale è di 6-3 6-3.