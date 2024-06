Nell'Olimpo del tennis azzurro, Jannik Sinner, non è più solo. L'azzurra Jasmine Paolini si è qualificata a Parigi per le semifinali del Roland Garros dopo la vittoria in tre set nei quarti di finale contro Elena Rybakina numero 4 della classifica WTA. Un'impresa per la tennista italiana che significa approdo in top ten. Un risultato straordinario per la 28enne di Bagni di Lucca, che mai prima d'ora si era spinta così in alto.