Joe Barone non ce l'ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina è morto all'età di 57 anni - ne avrebbe compiuti 58 domani 20 marzo - dopo il malore accusato domenica a Bergamo. Il club viola perde un pilastro, il punto di riferimento e braccio destro del patron Rocco Commisso. Barone lascia la moglie Camilla, che lo ha seguito a Firenze, e quattro figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella.

Dalla Sicilia a Brooklyn, il binomio con Commisso

Giuseppe Barone, detto Joe, nasce a Pozzallo, ex provincia di Ragusa, il 20 marzo del 1966. All'età di 8 anni si trasferisce con la famiglia a Brooklyn. Dopo gli studi economici lavora in diversi istituti bancari ed è in questo periodo che incontra Commisso, che individua l'uomo a cui affidare incarichi operativi nell'azienda Mediacom. Il binomio rimane solidissimo anche nel calcio, dopo l'acquisto della Fiorentina nel 2019.

L'esperienza nel soccer con i New York Cosmos

Barone arriva in viola dopo l'esperienza ai New York Cosmos, acquistati da Commisso nel 2017 e in cui ricopre il ruolo di vicepresidente. Dopo l'acquisto della Fiorentina Barone torna stabilmente in Italia e gestisce tutti i dossier più rilevanti per la proprietà, fino al gioiello finale del Viola Park, un preludio al sogno di Commisso ovvero il nuovo stadio della Fiorentina.

Barone è stato una figura molto amata dai tifosi viola, che a lui hanno dedicato svariati cori. Le qualità manageriali di Barone vengono riconosciute anche con il Premio Maestrelli per il suo lavoro nella stagione 2022-2023.