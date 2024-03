"Mi ha detto 'negro' e questo non mi sta bene". Juan Jesus, durante la sfida Inter-Napoli, come evidenziato dal labiale ripreso dalle telecamere si è rivolto così all'arbitro La Penna per denunciare insulti razzisti che gli sarebbero stati rivolti da Acerbi. L'episodio sarebbe avvenuto attorno al 58' della gara terminata 1-1. Juan Jesus è stato l'autore del gol del pareggio del Napoli nel finale. Dopo la partita, il difensore brasiliano è tornato sull'episodio ai microfoni di Dazn: "Acerbi è un bravo ragazzo, ha detto delle cose non belle. E' andato un po' oltre, ma mi ha chiesto scusa perché si è reso conto di aver esagerato. Sono cose di campo e lì rimangono"