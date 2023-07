Juve, Allegri e l'Arabia Saudita: le news di oggi

Massimiliano Allegri dalla Juventus all'Arabia Saudita? La Gazzetta dello Sport accenna all'interessamento del ricchissimo calcio saudita per l'allenatore bianconero e la giornata si infiamma. Allegri, legato alla Juve da un contratto fino al 2025, è reduce da una stagione a dir poco complessa: la sua conferma sulla panchina della Vecchia Signora è apparsa molto più concreta dopo la recente intervista dell'ad Maurizio Scanavino. Ora, il quadro viene vivacizzato dall'interessamento saudita, con Al Hilal e Al Sadd sullo sfondo e un ingaggio faraonico all'orizzonte.

I ricchissimi club, che hanno portato Cristiano Ronaldo e Karim Benzema in Arabia, sarebbero possibili destinazioni di Allegri. La news rimbalza su Twitter e infiamma il dibattito tra i tifosi della Juventus, in attesa di un eventuale incontro tra Allegri e i vertici dello sport saudita a Montecarlo. Basta dare un'occhiata ai trend in Arabia per rendersi conto che, anche a quelle latitudini, l'argomento monopolizza l'attenzione. Il nome del tecnico livornese viene giudicato all'altezza da chi commenta, ma non mancano giudizi a dir poco perplessi: le ultime 2 annate della Juventus non hanno brillato per risultati e per qualità di gioco, l'ultima versione di Allegri non viene ritenuta propriamente adatta ad una lega che mira a guadagnare credito e tifosi a livello internazionale. A raffreddare il clima provvede il procuratore di Allegri, Giovanni Branchini, a Sky Sport: "Offerte arabe? Non credo sia cambiato molto, penso che Allegri sia coinvolto nel progetto della Juve, un progetto molto complicato, ma che ha sposato".