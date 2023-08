La Juventus pareggia 1-1 con il Bologna oggi 27 agosto 2023 nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Ospiti in vantaggio con Ferguson nel primo tempo, pareggio bianconero con Vlahovic nella ripresa. La squadra di Allegri sale a 4 punti, il Bologna è a quota 1.

LA PARTITA

La Juve, più simile alla grigia squadra dello scorso anno che alla formazione vista una settimana fa a Udine, prova ad aggredire ma la manovra bianconera non decolla. Il Bologna, ben messo in campo, non rischia nulla. I rossoblu prendono campo e al 23' spaventano i bianconeri con la conclusione di Ndoye: Perin si salva. E' la prova generale del gol degli ospiti. Ferguson scambia con Zirkzee, la difesa della Juve è pessima e il diagonale è vincente: 0-1 al 24'. La formazione di Allegri va in tilt e il Bologna potrebbe raddoppiare al 29': stavolta però Ferguson sbaglia la mira. Per rivedere tracce di Juventus in attacco bisogna aspettare il 54'. Torre di Bremer, conclusione vincente di Vlahovic: l'1-1 viene però cancellato dal fuorigioco di Rabiot rilevato dal Var.

I bianconeri vanno a strappi, tra improvvisazione e lampi. Al 59' la palla buona capita sui piedi di Fagioli, che controlla e tira: mira imprecisa, se ne va una grande chance. Dall'altra parte serve una gran parata di Perin al 71' per negare il gol a Zirkzee e tenere aperta la partita. I felsinei protestano per il successivo contatto tra Iling-Junior e Ndoye: per l'arbitro Di Bello non è rigore e il Var non interviene. Dopo aver rischiato il colpo del ko, la Juve pareggia. Iling-Junior crossa, Vlahovic colpisce di testa: 1-1, stavolta è tutto regolare. Chi si aspetta il forcing finale dei padroni di casa rimane deluso. La Juve non crea nessuna occasione e, anzi, nel recupero rischia sul contropiede sprecato da Karlsson. Finisce 1-1.