"Massimiliano ha avuto un piccolo malore ma niente di grave, per questo ha mandato me". Marco Landucci, collaboratore di Massimiliano Allegri, ai microfoni delle tv e in conferenza stampa dopo Juventus-Bologna spiega l'assenza dell'allenatore davanti a telecamere e taccuini. "Ha avuto un piccolo malore ma sta già meglio, ogni tanto vuole mandare me", dice Landucci. Quindi l'analisi della partita pareggiata 1-1: "Nel primo tempo non eravamo fluidi, volevamo fare tanto in casa e questo ci ha bloccato. Nel secondo tempo abbiamo reagito, peccato per il gol annullato a Dusan che avrebbe cambiato l'inerzia del match. Vlahovic sta meglio fisicamente e sta bene anche a livello mentale", dice