Leonardo Bonucci lascia la Juventus per trasferirsi all'Union Berlino. Il 36enne difensore, escluso dal progetto tecnico bianconero, secondo le ultime news di calciomercato ha accettato la proposta del club della Bundesliga. In queste ore Bonucci vola in Germania per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che dovrebbe essere annuale e prevedere un'opzione per la stagione 2024-2025. Bonucci, che dovrebbe guadagnare circa 2 milioni di euro, era legato alla Juventus da un contratto valido fino al 2024. Non è chiaro se il giocatore riceva dalla Juve una buonuscita. Nelle ultime settimane, il difensore aveva chiesto il reintegro nella rosa dell'allenatore Massimiliano Allegri senza però ottenere risultati.