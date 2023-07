Juve e calendario Serie A, quanti punti fa Allegri?

La Juventus di Massimiliano Allegri apre il campionato di Serie A 2023-2024 sul campo dell'Udinese. Il calendario riserva alla Vecchia Signora un inizio tutto bianconero, secondo il sorteggio effettuato oggi. Quindi, match casalingo con il Bologna nella seconda giornata e terzo turno con trasferta a Empoli. Un inizio 'soft', almeno sulla carta, prima del big match alla quarta giornata, quando all'Allianz Stadium arriva la Lazio di Maurizio Sarri. La Juve di Allegri, che non disputerà la Champions League, è chiamata a invertire la tendenza delle ultime 2 stagioni, caratterizzate da partenze ad handicap che hanno escluso subito i bianconeri dalla corsa al titolo. Il calendario consente ai torinesi di affrontare un progressivo rodaggio, che a settembre prevede i match non proibitivi con Sassuolo in trasferta e Lecce a Torino. Le prime 6 giornate, quindi, potrebbero costituire un buon trampolino prima di un trittico 'tosto' ad ottobre con Atalanta a Bergamo, derby con il Torino e sfida con il Milan a San Siro. Alla fine di novembre, dopo le gare con Fiorentina, Cagliari e Inter, sarà possibile avere la prima foto affidabile sull'annata juventina. Dicembre propone un'alternanza tra trasferte non impossibili e big match casalinghi: Monza, Napoli, Genoa, Frosinone e Roma per salutare il 2023 e trasferta in casa della Salernitana per aprire il 2024 nell'ultima gara del girone d'andata.

Lo schema asimmetrico del calendario garantisce alla Juve un inverno con un solo impegno top. A gennaio e febbraio, dopo il viaggio a Salerno, ecco Sassuolo, Lecce, Empoli, Inter a Milano, Udinese, Verona e Frosinone. Da marzo, con il primo caldo primaverile, si fa decisamente sul serio: visita al Napoli, Atalanta a Torino, Genoa e Lazio. Il rush finale verso l'obiettivo comincia ad aprile con Fiorentina, Torino, Cagliari e Milan. La Roma, all'inizio di maggio, pare l'ultimo ostacolo top prima della volata finale con Salernitana, Bologna e Monza.