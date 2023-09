"Allegri e la Juventus super bocciati in assoluto". Antonio Cassano stronca la Juventus e in particolare l'allenatore Massimiliano Allegri nelle sue pagelle su Instagram. "Allegri fa figure di m… da due anni e mezzo", sentenzia l'ex calciatore facendo riferimento in particolare alla sconfitta che la Juve ha incassato sabato contro il Sassuolo per 4-2. "Puoi anche perdere 3-0 o 4-0 se attacchi, fai la partita e hai idee: nessuno ti può dire niente", dice descrivendo evidentemente una situazione che non si verifica per la Juventus. "Allegri fa figure di merda da due anni è mezzo ma è coperto", dice alludendo ad un trattamento benevolo riservato all'allenatore bianconero da una parte della stampa. Non si può dire che accada lo stesso all'allenatore del Milan, Stefano Pioli: "Non ha amici, è una brava persona ed è stata disintegrata".

La Juve stasera affronta il Lecce, sorpresa dell'inizio di campionato con 11 punti in 5 partite. "Sembravano risultati casuali dopo una o due partite... Ma dopo cinque, significa che con l'ultimo o penultimo monte ingaggi il ds Pantaleo Corvino ha costruito una squadra competitiva".