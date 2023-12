Lo sfottò di Victor Osimhen ai tifosi della Juventus, dopo la sconfitta incassata dal Napoli a Torino ieri, rischia di diventare l'immagine che fotografa il momento nero dei campioni d'Italia. Il Napoli perde e si cancella dalla corsa per lo scudetto 2023-2024. L'attaccante nigeriano prova a silenziare l'Allianz Stadium ricordando il 5-1 rifilato alla squadra di Allegri un anno fa. Il tentativo di rifugiarsi nel passato non funziona granché. I campioni d'Italia, con un distacco in doppia cifra dalla vetta, hanno come obiettivo più realistico un piazzamento tra le prime 4 per arrivare in Champions League. Pensare ancora al tricolore e sentirsi campioni d'Italia 'eterni' è un rischio che non si può correre: oggi, il campo regala una realtà totalmente diversa.

Le feste per il tricolore conquistato 6 mesi fa sono un ricordo e il gesto di Osimhen, mentre il tifo juventino festeggia, diventa una magra consolazione che vivacizza il day after sui social e in particolare su X. Il pensiero va al '4 zitti e a casa' che Francesco Totti riservò ai rivali bianconeri dopo un sonoro 4-0 rifilato dalla Roma alla Juve nel febbraio 2004. Ieri, però, il Napoli ha perso e il gesto di Osimhen diventa un'arma a doppio taglio. I tifosi azzurri si leccano le ferite dopo il k.o. e con la classifica che piange. I tifosi bianconeri prolungano la festa, sfruttando l'occasione per affondare il colpo. "E' gentile Osimhen a ricordare la posizione in classifica delle due squadre: Juve prima, Napoli quinto", cinguettano in tanti. "Cinque scudetti vinti da Padoin, uno dal Napoli negli ultimi 30 anni", l'altro messaggio che celebra i trionfi di Simone Padoin, gregario tuttofare della Juve di Conte e del primo Allegri.