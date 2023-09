Stop per il brasiliano e per il francese

Problema muscolare per Alex Sandro e una botta per Rabiot. La Juventus si è allenata mercoledì mattina alla Continassa davanti al ct Luciano Spalletti in una seduta aperta ai tifosi.

All'allenamento non hanno partecipato Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per entrambi infatti era in programma una seduta in palestra. Ha dovuto interrompere prima l’allenamento invece Alex Sandro, che ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Per lui sono previsti degli esami nelle prossime ore. Stop anche per Adrien Rabiot ma in questo caso si tratterebbe solo di una botta e la situazione non sembra allarmare eccessivamente lo staff bianconero. Anche Nicolussi Caviglia in palestra, alle prese con una distorsione della caviglia destra.