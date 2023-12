Juventus-Roma finisce 1-0, su X le polemiche e i sospetti non possono mancare nemmeno a Capodanno. Nel mirino di utenti 'moviolisti', tra linee tracciate col righello e frame sezionati, finisce il gol bianconero che ha deciso la sfida. Vlahovic serve Rabiot con un colpo di tacco, il francese buca Rui Patricio e decide il match.

Sui social c'è chi dubita della regolarità dell'azione, che pure è stata ovviamente analizzata al Var, fioccano post con istantanee più o meno sfocate, in cui si cerca di mostrare che il passaggio ha sorpreso Rabiot in fuorigioco. C'è chi traccia linee considerando in maniera artigianale e chi individua presunte irregolarità nella procedura ufficiale. C'è anche chi si spinge fino all'analisi del tocco di Vlahovic, mettendo in discussione il movimento del centravanti serbo per contestare il verdetto degli addetti al Var, 'colpevoli' di non aver scelto il momento effettivo in cui il centravanti serbo scarica il pallone verso Rabiot. Nulla di nuovo, tutto sommato, nel mondo social del calcio italiano.

Del resto, le polemiche e le discussioni sul gol della Juventus fanno parte di un unico maxi dibattito che va avanti da 24 ore, dal match che l'Inter capolista ha pareggiato 1-1 sul campo del Genoa il 30 dicembre. Nel mirino, stavolta, è finito il gol nerazzurro segnato da Arnautovic e apparentemente viziato da un fallo di Bisseck su Strootman: la spinta del nerazzurro nei confronti del centrocampista del Genoa è sembrata netta, ma arbitro e Var non l'hanno rilevata. Impossibile archiviare il 'fattaccio' come un episodio di campo, anche in questo caso sono partite discussioni con riferimenti dettagliati anche ai precedenti simili: poche giornate fa, un gesto analogo del laziale Casale a Verona è stato sanzionato e ha portato all'annullamento del gol del biancoceleste, ha rilevato i 'cacciatori' di favori pro-Inter. Dalla sponda nerazzurra, subito la risposta con le immagini di due stagioni fa: quando Tonali ha segnato un gol decisivo per lo scudetto del Milan, in una vittoria al fotofinish sul campo della Lazio, avrebbe compiuto lo stesso gesto.