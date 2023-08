Polemiche per un penalty non concesso ai rossoblu, nel primo tempo due potenziali rigori per la Juve

Polemiche in Juventus-Bologna per un rigore reclamato dagli emiliani e non assegnato dall'arbitro Di Bello. Sul risultato di 0-1, i rossoblu vanno vicini al raddoppio al 71'. Dopo un rapido contropiede, Zirkzee calcia in diagonale e Perin respinge. Il pallone rimane nell'area piccola, Ndoye piomba sulla sfera per ribadire in rete ma viene ostacolato da Iling-Junior. L'intervento del bianconero sembra irregolare, l'arbitro Di Bello non giudica il contatto falloso e di fatto blocca l'eventuale intervento del Var. Il Bologna protesta, un colaboratore dell'allenatore Thiago Motta viene espulso.

Nel primo tempo, 2 episodi a dir poco dubbi nell'area del Bologna. La Juve non protesta in maniera veemente, ma fa discutere l'affossamento di Chiesa da parte di un difensore felsineo, che non interviene sul pallone, e il netto tocco di mano di Lucumì che interviene in scivolata con il braccio larghissimo su un cross rasoterra di Weah.