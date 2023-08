Leonardo Bonucci fuori dal progetto della Juventus. L'allenatore Massimiliano Allegri ribadisce che "la situazione non è cambiata", il difensore non fa parte della rosa bianconera. E Bonucci risponde, seppur indirettamente. Il difensore, accostato a Union Berlino e Genoa dalle ultime news di calciomercato, su Instagram pubblica una storia dedicata alla 'mancanza di rispetto'. "Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all'impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perché la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere", si legge. Bonucci, 36 anni, è alla Juventus dal 2010 con la pausa della stagione 2017-2018 in cui si è trasferito al Milan per una stagione senza trofei.