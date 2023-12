Paulo Dybala da 'nemico' in casa della Juventus. L'attaccante argentino della Roma si presenta da avversario nello stadio che per anni ha celebrato le sue imprese e esultato per i suoi goal. Nel match che la Juve ha vinto 1-0 contro i giallorossi, spicca un'immagine che non è passata inosservata. Un video girato dagli spalti prima del calcio d'inizio del secondo tempo regala un'istantanea suggestiva. Da una parte, Dybala da solo sul pallone, a centrocampo, in attesa del fischio dell'arbitro. Dall'altra parte, i giocatori della Juventus raccolti in cerchio per darsi la carica. L'incoraggiamento collettivo darà i risultati sperati, visto che la Juve vincerà 1-0. Ai tifosi bianconeri non sfugge il contrasto tra il gruppo dei giocatori della propria squadra e la solitudine dell'avversario - beniamino dell'Allianz Stadium fino a un anno e mezzo fa - che sembra rivolgere uno sguardo ai suoi ex compagni.