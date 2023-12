La Juventus batte la Roma per 1-0 oggi, 30 dicembre, nel match in calendario per la 18esima giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con il gol di Rabiot, a segno al 47'. La vittoria consente alla squadra allenata da Allegri di salire a 43 punti e di portarsi a -2 dall'Inter, capolista a quota 45. La Roma rimane a 28 punti, a -5 dal quarto posto.

La partita

Gli ospiti partono forte e vanno vicinissimi al vantaggio al 4', Cristante raccoglie una palla vagante in area e calcia di prima intenzione, la sua conclusione finisce sul palo. La risposta della Juve arriva al 9' con una conclusione di Vlahovic che si libera al limite dell'area e calcia sul primo palo, palla a lato. Al 12' ancora l'attaccante serbo che scambia con Yildiz e va al tiro: palla fuori di poco. Al 20' Vlahovic, servito fa Gatti, riesce a girarsi in area e a calciare ma viene contrastato da Mancini all'ultimo momento.

Alla mezz'ora si fa vedere nuovamente l'ex Fiorentina con un tentativo in semi-rovesciata da fuori area, palla a lato. Un minuto dopo bellissima azione individuale di Yildiz che punta la difesa della Roma e poi trova spazio per concludere, diagonale fuori di poco. Al 33' Roma di nuovo vicina al vantaggio, Kristensen appoggia per Dybala che calcia con l'esterno, palla che sfiora il palo. La Joya a un passo dal gol dell'ex. Al 42' Juve vicina al gol, conclusione di Kostic a Rui Patricio battuto, Ndicka salva a pochi passi dalla linea di porta. E' l'ultima emozione del primo tempo.

Al 2' della ripresa passa in vantaggio la Juventus. Inserimento di Rabiot che riceve l'assist di tacco da Vlahovic, il francese a tu per tu con Rui Patricio lo supera e firma l'1-0. La Roma prova a reagire e si riversa in avanti, ma la Juve difende con tutti gli effettivi. Al 19' Mourinho inserisce Pellegrini per Bove e subito dopo Allegri mette Chiesa al posto di Yildiz. La Roma continua a provarci con Dybala, al 26' la Joya tenta un'altra conclusione di sinistro: para Szczesny. Qualche minuto dopo il tecnico giallorosso inserisce El Shaarawy al posto di Paredes.

Tra i bianconeri fuori invece Kostic e Vlahovic, dentro Iling e Milik. Al 32' ammonizione per Locatelli, l'ex Milan era diffidato e salterà la partita del 7 gennaio in trasferta con la Salernitana. Mou aumenta ancora il peso offensivo dei suoi inserendo al 35' Azmoun al posto di Zalewski. Al 39' Juve vicina al raddoppio, McKennie calcia quasi a colpo sicuro a pochi metri da Rui Patricio: il portiere della Roma devia in angolo. Al 43' gol annullato a Chiesa per fuorigioco. L'ex viola va a segno dopo diversi rimpalli in area ma in posizione di off-side. L'arbitro Sozza concede sei minuti di recupero agli ultimi tentativi degli ospiti ma il risultato non cambia più.