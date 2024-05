Kafd Globe Soccer Awards, premiato Mbappè: la sua reazione - Video

“È un onore essere qui - vedo alcuni grandi giocatori, manager, leggende. È sempre bello vedere che tutti riconoscono il tuo gioco. Voglio ringraziare il mio club; so che il mio presidente è qui". Sono state queste le parole dell'attaccante del PSG Kylian Mbappè, sul palco tra gli applausi dei suoi colleghi per ritirare il premio KAFD Best PlayerÈ sempre un piacere partecipare a questo evento. "Fa parte del mio percorso. Voglio lavorare sodo per mantenere il mio nome nella storia del calcio. C'è ancora molto da fare e sono lontano da ciò che voglio raggiungere, ma inizierò quest'estate con l'Euro e poi con il prossimo passo della mia vita. Non vedo l'ora”, ha aggiunto.