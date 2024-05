Kappa Cup, a Genova la tappa italiana della terza edizione

Tre tornei in tre città, nove maglie progettate da stilisti emergenti per celebrare la condivisione e l’amore per il calcio. Kappa ha lanciato la terza edizione della Kappa Cup, il torneo di calcio a cinque che, in tre tappe, coinvolge altrettante città europee. Dopo Madrid (3 maggio), toccherà a Genova (17 maggio) e Parigi (31 maggio). Nove le squadre in gara, che comprendono tre delegazioni di top club sponsorizzati Kappa (Rc Deportivo, Genoa Cfc e Red Star Fc) e sei diverse community.

I team Kappa indosseranno le KombatTm della stagione in corso: la Home per il Real Deportivo La Coruña Club, la Third celebrativa dei 130 anni del club per il Genoa e la Ho-Aw per il Red Star. Gli altri sei team saranno vestiti da giovani designer: lo studio Equipo per la tappa madrilena; Anna & Silvia Cristofolini, vincitrici del premio Fashion Graduate Italia 2023, per l'appuntamento di Genova; il marchio francese emergente Abela per gli incontri nella capitale francese.

A Madrid, i team amatoriali in competizione con il Deportivo allo Stadio Canal de Isabel II sono i Lenders, con una maglia ispirata ai tovaglioli dei bar, e la Retro Football Gang, con una maglia Kappa che rende omaggio alle statue della Plaza de Cibeles, una delle più celebri della città. A Genova, ai Giardini Luzzati, scenderanno in campo le squadre amatoriali nss sports, indossando una maglia che celebra il 'mâ' (il mare in dialetto geovese), mentre la Pioggiarossa Dischi indosserà una maglia ispirata al loro lavoro come etichetta musicale, con strisce rosse diagonali.

A Parigi, nel centro Urban Soccer di Aubervilliers, il team di Analog Football celebra il loro lavoro come operatori video di campi da gioco, con un rullo di pellicola che si srotola lungo la spalla e sul petto. Le Ballon, un collettivo di calcio profondamente radicato anche nella moda, indosserà una maglia a motivo mimetico con illusioni ottiche. Per la prima volta le maglie dei team saranno disponibili in edizione limitata sull’ecommerce di Kappa (kappa.com). Le partite verranno disputate seguendo uno schema triangolare. Dopo gli incontri, giocatori e spettatori condivideranno un momento di festa con musica e dj set.