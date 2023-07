Diamond League Parigi 2023, doppio record per Kipyegon e Girma

Faith Kipyegon ha stabilito il nuovo record del mondo nei 5000 metri femminili nel meeting di Parigi per la Diamond League 2023. La 29enne kenyana ha trionfato in 14'05''19 precedendo l'etiope Letesenbet Gidey, detentrice del primato mondiale fino ad oggi. Per Kipyegon arriva il secondo record mondiale in una settimana dopo quello dei 1500 stabilito a Firenze nel Golden Gala 2023.

Nella serata di Parigi cade anche il record mondiale dei 3000 siepi maschili. L'etiope Lamecha Girma corre in 7'52''11 ritoccando il primato che resisteva da 19 anni.