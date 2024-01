Jurgen Klopp lascia il Liverpool. Il manager tedesco ha ufficializzato l'addio ai reds al termine della stagione 2023-2024. Il 56enne allenatore, arrivato a Anfield nel 2015, ha comunicato la sua decisione con un video diffuso dai profili social della società. "Sto esaurendo le energie", dice Klopp spiegando i motivi di una decisione che è a dir poco sorprendente. Alla guida del Liverpool, il manager ha vinto una Premier League e una Champions League.

"Lascerò il club alla fine della stagione. Mi rendo conto che questo sia scioccante per molte persone in questo momento, ma posso spiegare. O almeno provare a spiegare... Amo qualsiasi cosa in questo club, amo tutto della città, amo i tifosi. Amo lo staff, amo tutto", dice l'ex allenatore del Borussia Dortmund. "Devo prendere comunque questa decisione, sono convinto di doverlo fare. Sto finendo le forze. In questo momento sto bene, ma so che non potrò rifare tutto ancora, ancora, ancora... Dopo tutti gli anni passati insieme e dopo tutto quello che abbiamo vissuto, l'amore per voi è cresciuto. Vi devo almeno la verità e questa è la verità", aggiunge.

"Diventare allenatore del Liverpool è una favola a lieto fine. E' impossibile pianificarlo, è difficile riuscirci. E' possibile solo se c'è un impegno totale e se si dedica a questo tutta la vita: è quello che ho fatto. Sono arrivato qui come una persona normale. Sono ancora una persona normale, ma da troppo tempo non faccio una vita normale. Non voglio diventare troppo vecchio prima di avere una vita normale. E' il momento giusto per me e credo anche per il club", spiega ancora Klopp. "Sono come una buona macchina sportiva, posso ancora andare a 180 miglia all'ora, ma sono l'unico che vede che il serbatoio si sta svuotando. Il mondo esterno non lo vede, ma io sì: ho bisogno di una pausa, ma non c'è motivo di preoccuparsi. Tutto andrà bene fino alla fine della stagione".