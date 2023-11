La Federvolley rinnova il logo, arrivano le 5 stelle dei mondiali vinti

“Un logo rinnovato, stessa passione”. Questo è il claim che accompagna la rivisitazione dello storico marchio della Federazione Italiana Pallavolo. Lo annuncia la Federvolley dal suo sito. "Un logo che abbraccia nuovi elementi, ma non dimentica la sua identità e la sua gloriosa storia. Il colore predominante, infatti, rimane l’azzurro così come il disegno delle mani che alzano il pallone, elemento distintivo delle quattro discipline federali: Pallavolo, Beach Volley, Sitting Volley e Snow Volley. Il rinnovamento, invece, è costituito dall’introduzione delle cinque stelle, rappresentanti i trionfi mondiali ottenuti dalle nazionali azzurre: 1990 Rio de Janeiro, 1994 Atene, 1998 Tokyo, 2002 Berlino e quello più recente 2022 Katowice. Cinque pietre miliari per il nostro sport che da oggi saranno fissate nel logo Fipav".

"Un’altra novità è l’inserimento dei colori della bandiera italiana, rappresentata sempre con orgoglio e attaccamento dalle squadre seniores, da quelle giovanili, così come dalle coppie del beach volley e dalle nazionali di sitting volley, il tutto riassunto in “l’azzurro che abbraccia il tricolore”. La terza novità è una stilizzazione più identificativa dell’elemento che distingue e allo stesso tempo accomuna le quattro discipline Fipav, ovvero il pallone da gioco. Le linee guida che hanno spinto la federazione a questo restyling sono state la volontà di rinnovamento, senza perdere i valori della tradizione. Dopo l’approvazione del consiglio federale, riunitosi oggi, il nuovo logo sarà ufficialmente in uso a partire dal 1° gennaio 2024".