Lazio, 50 anni dal primo scudetto: grande festa all'Auditorium

Giornata di festeggiamenti ieri per la Lazio che ha celebrato i 50 anni dallo primo scudetto biancoceleste. Dopo la vittoria all’Olimpico contro l’Empoli, che è stata anticipata dalla sfilata dei campioni dell’epoca, e il francobollo celebrativo, in serata si è svolta, nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, l’evento 'Diario di un sogno' per rendere omaggio, nel migliore dei modi, alla squadra campione d’Italia del 1974. Erano presenti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, tutti i protagonisti, in campo e fuori, della Lazio di oggi, le calciatrici della Lazio Women, neopromossa in A. Sul palco sono saliti i calciatori della Lazio di Maestrelli, tra immagini dell’epoca, aneddoti e ricordi che hanno emozionato il pubblico presente.

Tra gli ospiti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore allo Sport, Alessandro Onorato. “Per me è davvero un piacere essere qui, anche se la mia fede è nota. Più volte però abbiamo già onorato la memoria della Lazio del 1974, perché è giusto farlo”, ha detto il primo cittadino. “Alla Lazio del ‘74 e al presidente Lenzini sono stati intestati dei giardini perché dobbiamo lavorare per una storia condivisa in questa città. Lo faremo anche per Wilson e D’Amico”, ha aggiunto l’assessore capitolino.

Protagonista sul palco anche il centravanti della Lazio di oggi, Ciro Immobile, che ha sottolineato il suo amore per questa maglia, che indossa dal 2016: "Io amo la Lazio e i suoi tifosi, le mie emozioni sono profonde e lo dico da uomo piuttosto che da calciatore. Sono orgoglioso di indossare questa maglia". Poi ha preso la parola è il presidente Lotito, che ha dedicato una lettera a Lenzini, il presidente dello scudetto: "Caro presidente Lenzini, lei non mi conosce. Mi presento, sono Claudio Lotito. Questo nome presumibilmente non le dice nulla, dato che nella gloriosa stagione 1973/1974 ero un giovane biancoceleste che riempiva l'Olimpico insieme a tanti altri, ammaliati e perdutamente innamorati della Lazio. Ero lì quel giorno, quel 12 maggio del 1974, quando vincemmo lo scudetto che era sfuggito la stagione precedente. Che soddisfazione! Che emozione indimenticabile il momento, indimenticabile la sensazione di assoluta gioia. Speriamo di emulare la storia e di vincere lo scudetto”.

Sul palco per il giusto omaggio, con i loro ricordi, ancora vividi, i protagonisti di quella splendida cavalcata e i figli di chi non c’è più, per ripercorrere, gesta, gol ed emozioni. Ha preso la parola da Gigi Martini, Oddi, a Garlaschelli, da Massimo Maestrelli a Gabriele Pulici, figlio di Felice, per passare a James Wilson, figlio del capitano Pino, e Stefano Re Cecconi, figlio di Luciano e Matteo D’Amico figlio di Vincenzo e tanti altri per una festa e una celebrazione da brividi. L’Auditorium per giorni ha ospitato anche la mostra 'Meravigliosa', con 30.000 visitatori in 7 tappe.