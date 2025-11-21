circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio, giocatori in campo con maglia con nome di donna importante della propria vita

In occasione della giornata riservata alla lotta contro la violenza sulle donne del 25 novembre

Lazio, giocatori in campo con maglia con nome di donna importante della propria vita
21 novembre 2025 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fondamentali per la Lazio sono il sostegno e la partecipazione collettiva della sua gente. Dodicesimo uomo in campo ma dodicesimo anche fuori, il pubblico laziale. Domenica c'è l'occasione duplice che fotografa questa doppia missione, spiegano fonti vicine alla Ss Lazio: il ritorno all'Olimpico del nostro simbolo vivente, l'aquila, per la quale i tifosi si sono mossi con numeri importantissimi sul canale WhatsApp ufficiale dedicato alla scelta del nome. Nome che verrà ufficializzato nelle ore successive alla chiusura del contest, prevista per le ore 17 di sabato 22 novembre; la seconda occasione è quella suggerita dalla prossima giornata riservata alla lotta contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Il calcio italiano, su grossa spinta della S.S. Lazio, ha accettato di consentire ai giocatori protagonisti del nostro campionato di scendere in campo portando sulle spalle il nome di una delle donne che rappresentano un ruolo unico nella propria vita. Lo stadio è luogo di condivisione sempre: nel ricordo dei campioni del passato, dei trionfi storici della squadra, dei suoi tifosi. Di tutti coloro che avvertono il bisogno di condividere le gioie e i dolori dei risultati del campo, come lo sport ci chiede di accogliere, ma che vogliono risultare forti e vincenti fuori nell'impegno collettivo del quotidiano. Valori troppo importanti che non hanno bisogno di nessuna strumentalizzazione che ne possa pregiudicare i risultati. Nel nome della S.S.Lazio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
violence sulle donne calcio italiano Ss Lazio
Vedi anche
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza