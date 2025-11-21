Lazio, giocatori in campo con maglia con nome di donna importante della propria vita

Fondamentali per la Lazio sono il sostegno e la partecipazione collettiva della sua gente. Dodicesimo uomo in campo ma dodicesimo anche fuori, il pubblico laziale. Domenica c'è l'occasione duplice che fotografa questa doppia missione, spiegano fonti vicine alla Ss Lazio: il ritorno all'Olimpico del nostro simbolo vivente, l'aquila, per la quale i tifosi si sono mossi con numeri importantissimi sul canale WhatsApp ufficiale dedicato alla scelta del nome. Nome che verrà ufficializzato nelle ore successive alla chiusura del contest, prevista per le ore 17 di sabato 22 novembre; la seconda occasione è quella suggerita dalla prossima giornata riservata alla lotta contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Il calcio italiano, su grossa spinta della S.S. Lazio, ha accettato di consentire ai giocatori protagonisti del nostro campionato di scendere in campo portando sulle spalle il nome di una delle donne che rappresentano un ruolo unico nella propria vita. Lo stadio è luogo di condivisione sempre: nel ricordo dei campioni del passato, dei trionfi storici della squadra, dei suoi tifosi. Di tutti coloro che avvertono il bisogno di condividere le gioie e i dolori dei risultati del campo, come lo sport ci chiede di accogliere, ma che vogliono risultare forti e vincenti fuori nell'impegno collettivo del quotidiano. Valori troppo importanti che non hanno bisogno di nessuna strumentalizzazione che ne possa pregiudicare i risultati. Nel nome della S.S.Lazio.