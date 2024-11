I biancocelesti ospitano i bulgari per la quinta giornata di Europa League

Torna in campo la Lazio. La squadra biancoceleste ospita oggi, giovedì 28 novembre, il Ludogorets per la quinta giornata di Europa League. Baroni sogna di mantenere la testa della classifica e inanellare la quinta vittoria consecutiva. La Lazio infatti al momento è sola al comando dell'Europa League a quota 12 punti dopo aver battuto Dinamo Kiev, Nizza, Twente e, nell'ultima giornata, il Porto. Soltanto un punto invece per i bulgari, frutto del pareggio esterno contro il Viktoria Plzen.

Lazio-Ludogorets, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Ludogorets è in programma allo stadio Olimpico di Roma oggi, giovedì 28 novembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Pellegrini, Patric, Gigot, Marusic; Guendouzi, Vecino; Noslin, Dele-Bashiru, Tchaouna; Dia. All. Baroni

Ludogorets (4-3-3): Padt; Son, Almeida, Verdon, Witry; Duarte, Rwan Seco, Yordanov; Rick, Duah, Marcus. All. Jovicevic

Lazio-Ludogorets, dove vederla in tv

Lazio-Ludogorets sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.