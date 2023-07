Le strategie Esg dell'Uefa per Euro 2024

Euro 2024 campionato europeo più sostenibile di tutti i tempi. È l’obiettivo dell’Uefa che ha pubblicato la strategia ambientale, sociale e di governancee (Esg) del torneo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

La sostenibilità è stata un argomento fondamentale e trasversale che ha definito le offerte per l’Uefa Euro 2024, un concetto che faceva già parte dell'offerta proposta nel 2018. Nel 2021 è stata presentata una strategia di Event Social Responsibility (ESR) da Uefa e Federcalcio tedesca (DFB) con una proposta di piano di attività.

In un’ulteriore fase evolutiva la revisione finale è stata effettuata dalla Divisione Sostenibilità Sociale e Ambientale della Uefa al fine di allineare la strategia ESR con la Uefa Football Sustainability Strategy 2030 e la Uefa ESG Event Management System, che ha portato all’Uefa Euro 2024 Environmental, Social and Strategia di governance (ESG).

Attraverso gli investimenti mirati e le misure presentate in questa strategia, l'ambizione è di contribuire all'eredità del torneo, in pieno allineamento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del campionato europeo Uefa, il terzo più grande evento sportivo al mondo seguito da miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo, in programma ogni quattro anni.

La strategia

La strategia Esg prevede tre pilastri che si collegano a 11 aree di azione, che a loro volta sono supportate da 28 temi, 48 obiettivi e 83 indicatori chiave di prestazione.

L'attenzione della strategia si concentra in particolare su:

ridurre l'impatto sull'ambiente, anche nei settori della protezione del clima e della gestione dei rifiuti;

investire in un fondo per il clima dedicato a progetti incentrati sulla mitigazione delle inevitabili emissioni legate ai tornei;

prevenire e combattere ogni forma di discriminazione, garantendo il rispetto e la tutela dei diritti di tutti;

promuovere l'attività fisica e offrire cibi e bevande salutari negli stadi e nelle sedi dei tornei;

promuovere la solidarietà all'interno della società tedesca ed europea promuovendo legami e sostenendo il calcio di base;

adottare comportamenti trasparenti, responsabili e responsabili nello svolgimento della manifestazione;

condivisione di conoscenze e buone pratiche in discussioni continue con le parti interessate;

cooperare e innovare con le città ospitanti, partner e altre parti interessate del calcio per plasmare un'eredità sostenibile.

"Il Campionato Europeo Uefa è il terzo evento sportivo più grande al mondo, seguito da miliardi di tifosi in tutto il mondo. Diffonde la passione per il nostro gioco, unisce le persone e abbatte barriere culturali. In linea con le crescenti aspettative della società sul calcio che necessitano di accelerare l'azione in materia di sostenibilità sociale e ambientale, questa è la nostra occasione per dare l'esempio offrendo al torneo i più elevati standard di sostenibilità. Attraverso gli investimenti mirati e le misure presentate nel nostro approccio strategico, abbiamo costruito le basi per contribuire all'eredità del torneo, in pieno allineamento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite" ha dichiarato Michele Uva, direttore Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale.

Per il segretario generale della Dfb, Heike Ullrich "siamo tutti consapevoli della Dfb che Uefa Euro 2024 sarà un evento sostenibile se riusciremo a coinvolgere il calcio di base tedesco - i nostri club - e a farli partecipare all'evento. Noi e i nostri club ci stiamo preparando noi stessi affinché la febbre calcistica diffusa in tutto il Paese possa essere sfruttata anche a livello locale, all'interno e per il bene delle società".

Il ministro federale tedesco dell'Interno e dello Sport Nancy Faeser sottolinea che Uefa Euro 2024, Dfb e governo federale giocano nella stessa squadra quando si tratta di sostenibilità "Euro 2024 vuole essere un festival del calcio per tutti i tifosi, con un focus sullo sport e riunire persone provenienti da tutta Europa. Vogliamo mostrarci come un paese moderno e aperto con una società diversificata. Vogliamo ispirare ed equipaggiare i volontari per un impegno a lungo termine. E stiamo ricevendo molti diversi gruppi sociali coinvolti nel torneo, anche attraverso un vasto programma culturale. Vogliamo usare il calcio come forza unificante per aiutare a combattere il razzismo e la discriminazione nello sport così come in altri settori".

"Sono così felice che organizzeremo un EURO 2024 sostenibile in sintonia con questi valori. Insieme alla DFB e alla Uefa, alle regioni e alle città ospitanti, abbiamo concordato questa intesa condivisa. Ci siamo prefissati un accordo comune obiettivi su cui ognuno sta lavorando sotto la propria responsabilità. Pertanto, accolgo con favore il fatto che la Uefa voglia anche stabilire degli standard per un torneo sostenibile con la sua strategia ambientale, sociale e di governance per EURO in Germania".