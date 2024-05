L'Atalanta vince 2-0 sul campo del Lecce nel match della 37esima e penultima giornata della Serie A. I nerazzurri si impongono con i gol di De Ketelaere (48') e Scamacca (53'). Il successo consente ai bergamaschi di salire a 66 punti e di blindare il quinto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Il Lecce, già salvo, rimane a quota 37.

L'Atalanta sblocca il risultato al 48' con un gol meraviglioso di De Ketelaere, appena entrato in campo: lanciato a metà campo da Scamacca il belga si porta in area e con un cucchiaio di sinistro scavalca Falcone. L'Atalanta raddoppia al 53' sugli sviluppi di un calcio d'angolo intercettato: Scamacca colpisce di testa anticipando Falcone, 0-2 e game over.