Il Lecce batte il Genoa 1-0 nell'anticipo serale della quinta giornata di Serie A e, con 11 punti, è secondo in classifica alle spalle dell'Inter capolista. I pugliesi conquistano la vittoria, la terza nell'eccellente avvio di campionato, con il gol di Oudin all'83'. Il Genoa, in 10 dal 36' per l'espulsione di Martin, rimane a 4 punti.

La rete di Oudin, a segno con un sinistro potente dal limite dell'area, premia i salentini che creano occasioni da gol a raffica anche quando la squadre sono in parità numerica. Krstovic è ispirato e sfiora il gol in 3 occasioni nella prima frazione. Il Genoa ha un paio di chance prima dell'intervallo: nella ripresa, in 10 contro 11, i liguri sono costretti a rivedere i propri piani. Il Lecce guadagna campo e comincia a premere con continuità. Krstovic e Almqvist sfiorano il vantaggio. Quando lo 0-0 sembra resistere, arriva la 'bastonata' di Oudin che regala 3 punti ai giallorossi per una classifica da sogno.

Salernitana-Frosinone 1-1

La Salernitana rimanda nuovamente la prima vittoria in campionato. Nell'anticipo della quinta giornata finisce 1-1 all'Arechi con il Frosinone, che ottiene il quarto risultato utile di fila e sale al momentaneamente al 4° posto in compagnia del Lecce a quota 8. In avvio i padroni di casa pericolosi con la traversa di Cabral, ma al 12' Romagnoli la sblocca di testa su assist di Marchizza. Ochoa nega il raddoppio a Cheddira, poi anche Soulé va vicino allo 0-2. Al 7' della ripresa pareggia Cabral e Turati nega a Maggiore e ai granata, che restano nei bassifondi della classifica con 3 punti, la prima gioia stagionale.