Lecce-Lazio oggi 20 agosto: orario, formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Lazio di Maurizio Sarri apre il suo campionato sul campo del Lecce nel match in programma alle 20.45 di oggi, domenica 20 agosto, per la seconda giornata del calendario della Serie A 2023-2024.

Le formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Banda, Strefezza, Almqvist. All. D'Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

La partita sarà trasmessa da Dazn e da Sky. In particolare, sul satellite sarà visibile sui canali 202, 213 e 251. In streaming, sull'app di Dazn, su Sky Go e sulla piattaforma Now.