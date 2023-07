Lega Navale Italiana, premiati talenti scuola e sport in 1a edizione 'Ancorati nel futuro'

Si è tenuta lo scorso 20 luglio alla Lega Navale Italiana Sezione Lido di Ostia la prima edizione di "Ancorati nel futuro". Protagonisti dell'evento sono stati i giovani talenti della scuola e dello sport, premiati dalle autorità civili e militari, dai rappresentanti delle federazioni sportive e dai testimonial del mare intervenuti per l’occasione. Con "Ancorati nel futuro" - "motto in cui c'è tutto: radici e visione del futuro, con attenzione verso i più giovani", ha affermato nel suo intervento il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti - la Lega Navale Italiana ha premiato 15 giovani atleti di vela, canoa e canottaggio della LNI che si sono distinti nel biennio 2022-23 nelle principali competizioni nazionali e internazionali e quattro studenti vincitori del concorso nazionale “Il mare in sicurezza”, promosso dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito nelle scuole primarie e secondarie di tutta Italia e incentrato sui temi dell'educazione civica marittima.

"Non c’è un luogo più significativo del mare come idea di palestra di vita, di valori, di scuola e di disciplina. Una palestra senza barriere, accessibile a tutti e dove nessuno viene lasciato indietro. Aspetto questo -ha sostenuto il Sottosegretario Rauti- molto caro alla Lega Navale Italiana". Il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, ammiraglio Donato Marzano, ha parlato nel suo intervento dell'azione della LNI verso i giovani: "Oltre 12.000 soci sono ragazze e ragazzi che, nelle nostre sedi, vengono avviati all'attività sportiva e che in alcuni casi diventano dei campioni nella loro disciplina. Sono proprio le strutture periferiche il vero motore della LNI, che ha come compito la formazione nautica non solo dello sportivo, ma del marinaio a tutto tondo".

L'attenzione alla sicurezza in mare e all'adozione di comportamenti responsabili sono stati il focus degli elaborati vincitori del concorso LNI-MIM "Il mare in sicurezza". Tra gli studenti della scuola primaria, è stata premiata Margherita Mangiagalli, in rappresentanza della classe 3ᵃC dell’Istituto «Rita Levi Montalcini» di Nerviano. Per scuola secondaria di primo grado, hanno ottenuto un riconoscimento per i propri elaborati Alessandra Pirineo, della classe 1a D dell’Istituto 'Guglielmo Marconi' di Battipaglia ed Emma Rossi, della classe 1a G dell’Istituto Varese 3 “Vidoletti”. Infine, tra gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, si è classificato primo il lavoro di Vittoria Gaglio della classe 2ᵃB dell’Educandato Statale 'Agli Angeli' di Verona, che è intervenuta proponendo di introdurre l’educazione civica marittima nelle scuole.

Madrina dell'evento, condotto dalla giornalista Elisa Palchetti, è stata l'atleta olimpionica Flavia Tartaglini, cresciuta sportivamente alla Sezione della Lega Navale Italiana di Ostia, fucina di talenti sportivi che ha compiuto quest'anno 85 anni dalla fondazione, come ricordato dalla Presidente Carola De Fazio. "Per me la Lega Navale Italiana è stata una seconda casa e mi auguro lo sia anche per tutti i ragazzi che sono qui”, ha detto Flavia Tartaglini, aggiungendo: “A loro dico: divertitevi e rispettate i più grandi, perché senza rispetto e divertimento non c’è trionfo”.

Le ancore d'argento al merito sportivo della Lega Navale Italiana 2023 sono state assegnate, per la canoa, a Nicola Molitierno (Sezione di Cagliari) e, per il canottaggio, a Luigi Moffa (Sezione di Salerno). Tra i giovani velisti della Lega Navale Italiana, hanno ottenuto l'ambito riconoscimento Nicole Creati (Sezione di Follonica, ILCA 4), Chiara Marras e Filippo Nardocci (Sezione di Ostia, rispettivamente Windsurf Techno 293 e Optimist), Margherita Ruggieri (Sezione di Mandello del Lario, 420), Isotta Poggi e Giorgio Bona (equipaggio della Sezione di Riva del Garda, Nacra 15).

Tra gli atleti paralimpici, l'ancora d'argento è andata all'equipaggio della classe Hansa 303 formato da Fabrizio Valente e Silvia Ranni (Sezione di Trieste), al giovane talento pugliese della canoa paralimpica Christian Bottiglieri (Sezione di Taranto) e alla campionessa mondiale di paracanoa velocità Viktoria Pistis Shablova (Sezione di Cagliari), convocata dalla nazionale per gli europei che si disputeranno in Portogallo dal 24 al 31 luglio prossimi. Tra i giovani campioni internazionali della LNI, sono stati premiati Ginevra Caracciolo (Sezione di Napoli), velista medaglia d'argento all'ultimo Mondiale ILCA 6, Francesco Lanciotti (Sezione di San Benedetto del Tronto), doppio argento al mondiale di canoa Under 23 di quest'anno e Federica Chisena (Sezione di Barletta), bronzo al Mondiale di Beach Sprint Under 19 del 2022.

Nel corso della serata, l'imprenditore e fondatore della onlus "Lo Spirito di Stella" Andrea Stella, il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo e il velista paralimpico Carmelo Forastieri hanno portato un messaggio di inclusione e sensibilizzato rispetto all'accesso al mare per tutti, senza barriere. "Lo Spirito di Stella ha portato in mare oltre 10.000 persone con disabilità dal 2003, iniziando con la Lega Navale Italiana di Savona", ha affermato Andrea Stella, sottolineando l’impegno della Lega Navale Italiana: "La LNI ha, da sempre, dato un grande impulso verso un mare senza barriere e aperto a tutto, anche grazie alle imbarcazioni Hansa 303. Ormai è più semplice attraversare l’oceano in barca che una città in sedia a rotelle".

Manuel Bortuzzo, recentemente nominato Presidente del Gruppo di Progetto "WoW Around the World 2023-2025” dal Ministero della Difesa, ha raccontato delle sensazioni provate nel suo "battesimo del mare" su Lo Spirito di Stella, il primo catamarano al mondo interamente accessibile a persone con disabilità. Il nuotatore paralimpico ha voluto lanciare questo messaggio rivolgendosi ai giovani presenti: “Lo sport può insegnare a vivere, per questo mi batto per far capire che i bambini si devono avvicinare allo sport: è una vera e propria scuola di vita che sa formarci ad affrontare le difficoltà."

Tra i testimonial del mare, anche i soci della LNI Francesco Bruni, timoniere del Team Luna Rossa, che ha salutato i presenti con un videomessaggio dalla base di Luna Rossa a Barcellona e il giornalista sportivo Giulio Guazzini, da anni testimone diretto delle imprese sportive dell'America's Cup e dell'Ocean Race. "Ringrazio i ragazzi della Lega Navale Italiana per tutta la passione che hanno, ma anche gli istruttori e le famiglie che li supportano e gli trasmettono gli stessi valori condivisi dalla LNI. Grazie alle tante autorità e agli amici intervenuti nel corso di questa bella serata", è il messaggio che ha voluto lasciare il Presidente Marzano a conclusione di questa prima edizione di "Ancorati nel futuro".