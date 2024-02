"Non è facile per me. Sono davanti alla Questura, mi consegnerò alla giustizia". Ma che vuol dire?

"Sono davanti alla Questura, mi consegno alla giustizia". E' la frase a dir poco ambigua che Lele Adani pronuncia nel video pubblicato sul profilo Instagram. L'ex calciatore, da anni opinionista in tv e sul web, apre il video con una comunicazione dopo essersi sfilato il casco in sella allo scooter. "Buongiorno, non è facile per me. Sono davanti alla Questura, mi consegnerò alla giustizia. Il motivo dovevo spiegarlo anche attraverso questo videomessaggio", dice. Quindi, arriva il chiarimento - si fa per dire - che non appare proprio lineare, soprattutto a chi non ha seguito negli ultimi mesi, se non anni, gli interventi di Adani.

"Vi devo chiedere scusa perché in questi mesi ho cercato di estorcervi il concetto di servilismo. Estorcervi il concetto di servilismo in una parte della comunicazione sportiva così libera, aperta, sensibile spiritualmente è la cosa più grave che potessi fare. E' giusto rimettersi nelle mani della giustizia. Se non avrete più notizie di me tra qualche settimana, sapete il perché (Video). Non potevo fare altrimenti, dovevo dirvelo di persona. Vi devo chiedere scusa, ne pagherò le conseguenze".

Chi è nel mirino di Adani?

Adani, da sempre 'fedele' ad un calcio propositivo, con le sue analisi si pone spesso in contrasto con la narrazione tradizionale del calcio. Nella carriera dell'opinionista, spiccano un paio di faccia a faccia molto accesi con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, emblema del calcio iperconcreto che non concepisce il concetto di 'bel gioco' come funzionale al risultato. Negli ultimi mesi, Adani - con Antonio Cassano e Nicola Ventola - è stato escluso dalla BoboTv, ora gestito unicamente da Bobo Vieri. Gli ex partner del centravanti non hanno ancora dato vita ad un progetto alternativo e stabile.