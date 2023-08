Leo Messi sempre in gol, Miami vince ancora - Video

Leo Messi ancora in gol. Il fuoriclasse argentino va a segno nella vittoria per 4-0 che l'Inter Miami ottiene contro il Charlotte Fc qualificandosi per le semifinali della Leagues Cup. Messi, autore del 4-0 all'86', firma così l'ottava rete in 5 partite disputate dall'inizio dell'avventura negli Stati Uniti. L'Inter Miami martedì fa visita ai Philadelphia Union, campioni in carica della MLS.





Messi does it again

5 games straight

8 goals



Campana to Messi for our fourth #MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023