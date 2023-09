Si giocherà domani, venerdì 8 settembre, Lettonia-Italia, partita valida per la qualificazione agli Europei U21. Il match degli azzurrini, che vedrà l'esordio dell'allenatore Carmine Nunziata, si giocherà alle 16 allo Slokans Stadions di Jurmala e sarà trasmesso su Rai2.

La Nazionale è una squadra che può contare su elementi che hanno già fatto parte del precedente biennio, concluso con la fase finale dell'Europeo in Romania e Georgia in cui l'Italia non è però riuscita a superare la fase a gironi. Della lista dei convocati per Lettonia e Turchia fanno parte cinque giocatori che erano presenti nei 23 scelti a giugno da Paolo Nicolato: Giorgio Cittadini, Lorenzo Pirola, Edoardo Bove, Fabio Miretti e Lorenzo Colombo.

"Si riparte proprio dai giocatori che hanno formato il gruppo dell'ultimo biennio, a cui aggiungiamo quelli che arrivano dal Mondiale Under 20 - le parole di Nunziata, già in Under 21 come collaboratore di Devis Mangia e Gigi Di Biagio - Sono due gruppi che già conosco, hanno qualità e ottimi giocatori. Per quello che riguarda il sistema di gioco, sono gruppi che hanno sempre giocato con il 4-3-2-1 o 4-3-1-2, non per scelta mia ma per mettere i giocatori nelle migliori condizioni. Si ripartirà da questo ma, quando si gioca per principi, con l'occupazione degli spazi si dà possibilità ai ragazzi di esprimere le loro qualità. Il vero leader deve essere il gioco".