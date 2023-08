Liga 2023-2024, calendario prima giornata: partite e classifica

Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. La Liga 2023-2024, che comincia nel weekend con la prima giornata in calendario, finirà per proporre il solito trio in vetta alla classifica. I catalani, campioni in carica, si presentano con un organico arricchito in particolare dall'arrivo di Ilkay Gundogan, che ha lasciato il Manchester City a parametro zero. Il Real Madrid, con Carlo Ancelotti promesso ct del Brasile tra un anno, vara la linea verde, almeno in parte. Dopo l'addio di Karim Benzema, i blancos si aspettano un contributo rilevante dai volti nuovi Jude Bellingham e Arda Guler. In seconda fila, c'è il solito Atletico Madrid di Diego Simeone: se le grandissime steccano, i colchoneros sono pronti ad approfittarne.

Il calendario della prima giornata:

Venerdì 11 agosto - Almeria-Rayo Vallecano; Siviglia-Valencia;

Sabato 12 agosto - Real Sociedad-Girona; Las Palmas-Mallorca; Atletico Bilbao-Real Madrid;

Domenica 13 agosto - Celta Vigo-Osasuna; Villarreal-Betis Siviglia; Getafe-Barcellona;

Lunedì 14 agosto - Cadice-Alaves; Atletico Madrid-Granada.