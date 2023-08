Ligue 1 2023-2024 al via: calendario prima giornata, tutti contro Psg

La Ligue 1 2023-2024 comincia e il copione, a prescindere dal calendario, è sempre lo stesso: tutti contro il Paris Saint Germain, destinato a dominare la classifica. Il campionato francese inizia venerdì 11 agosto con l'anticipo tra Nizza e Lille. I campioni di Francia, allenati quest'anno da Luis Enrique, debuttano sabato 12 agosto ospitando il Lorient nella prima partita di quella che si annuncia, tanto per cambiare, come una cavalcata più o meno solitaria. Il gap tra i parigini e il resto del campionato rimane abissale in termini economici e tecnici: non c'è partita, in teoria. C'è un 'ma'.

Il Psg sta vivendo una fase complessa, con una sorta di restyling generale. Dopo i Mondiali 2022, per il Qatar si apre un nuovo ciclo e le priorità possono cambiare, investendo almeno parzialmente anche la gestione del club transalpino. Leo Messi se n'è andato a Miami. Kylian Mbappé vive da separato in casa, prigioniero di un contratto in scadenza nel 2024 che non vuole rinnovare: la stella francese, destinata al Real Madrid tra un anno, non risponde alle sirene dell'Arabia Saudita. Neymar, la terza stella dell'attacco, a 31 anni vive tra voci di addio e smentite. Marco Verratti, dopo un decennio all'ombra delle Torre Eiffel, vorrebbe provare la remunerativa avventura saudita. Insomma, la stabilità non pare di casa al Parco dei Principi. E solo un costante terremoto lungo una stagione potrebbe impedire al Psg di passeggiare per gli stadi francesi.

Il programma della prima giornata:

Venerdì 11 agosto - Nizza-Lilla;

Sabato 12 agosto - Marsiglia-Reims; Psg-Lorient;

Domenica 13 agosto - Brest-Lens; Clermont-Monaco; Nantes-Tolosa; Montpellier-Le Havre; Rennes-Metz; Strasburgo-Lione.